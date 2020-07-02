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Астронавт корабля Crew Dragon показав, як день плавно переходить у ніч: вражаюче фото

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Астронавт корабля Crew Dragon показав, як день плавно переходить у ніч: вражаюче фото - фото 1

Американський астронавт Боб Бенкен, який відправився на МКС на ракеті Crew Dragon компанії SpaceX, сфотографував межу дня і ночі з космосу.

Так, з борту космічної станції Боб Бенкен зробив знімки моменту зустрічі дня і ночі на Землі. За два дні пост зібрав майже 60 тисяч лайків і майже 10 тисяч ретвітів.

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Але користувачі мережі почали звинувачувати астронавта у підробці фото, адже на них не видно зірок. Але інші люди пояснили їм, що з МКС неможливо побачити інші небесні тіла, оскільки станція розвернена до Землі, а не в бік відкритого космосу.

Астронавт корабля Crew Dragon показав, як день плавно переходить у ніч: вражаюче фото - фото 413413

Астронавт корабля Crew Dragon показав, як день плавно переходить у ніч: вражаюче фото - фото 413414

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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