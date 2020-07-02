Астронавт корабля Crew Dragon показав, як день плавно переходить у ніч: вражаюче фото

Американський астронавт Боб Бенкен, який відправився на МКС на ракеті Crew Dragon компанії SpaceX, сфотографував межу дня і ночі з космосу.

Так, з борту космічної станції Боб Бенкен зробив знімки моменту зустрічі дня і ночі на Землі. За два дні пост зібрав майже 60 тисяч лайків і майже 10 тисяч ретвітів.

І ще: У NASA показали, як змінювалася сонячна активність впродовж останнього десятиліття

Але користувачі мережі почали звинувачувати астронавта у підробці фото, адже на них не видно зірок. Але інші люди пояснили їм, що з МКС неможливо побачити інші небесні тіла, оскільки станція розвернена до Землі, а не в бік відкритого космосу.

Читайте також: Парфумер створив на замовлення NASA запах космосу