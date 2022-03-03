Над Норвегією пілот вертольота вивів слово "Ukraine": фотофакт

До підтримки України долучаються по всьому світу усіма можливими способами. Наприклад, Airbus Helicopters H135 написав слово "Ukraine" у повітряному просторі Норвегії.

Так, пілот авіакомпанії Airbus Helicopters H135 пролетів над Норвегією такою траєкторією, що своїм гелікоптером вивів слово "Ukraine". Таким чином він виступив проти війни, яку розв'язала Росія на території України.

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Маршрут Airbus Helicopters H135 зафіксували у Flight Radar 24 й опублікували на своїй сторінці в Twitter.

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