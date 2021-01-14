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Фотограф показав у макрозйомці, як пише кулькова ручка: шикарний кадр

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Ручка - фото 1
Ручка / reddit

Реддітор, який захоплюється макрозйомкою, зробив фотографію і змусив всіх захоплюватися звичайною кульковою ручкою.

Фотограф з ніком bymingo100 в пості поділився з користувачами Реддіта своєю свіжою роботою.

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Він зробив знімок кулькової ручки під час письма з дуже великим збільшенням. На фотографії можна побачити у всій красі, як кулька котиться по паперу, утворюючи лінію. Знімок вразив багатьох відвідувачів сайту. Хтось порівняв знімок з магічним потоком, мальовничим полотном, людським оком або інопланетним виглядом.

Окремі користувачі були здивовані самим механізмом кулькової ручки. До цього моменту вони не замислювалися про пристрій цього предмета. На знімку добре видно, як саме працює ручка: металева кулька чіпляє на себе чорнило з картриджа (стриженя), потім друкує їх на папері, потім повертається, і все повторюється.

Фотограф показав у макрозйомці, як пише кулькова ручка: шикарний кадр - фото 443178

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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