Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Над британським містом з'явилась кривава веселка: відео

  • 9
Кривава весела у Великобританції - фото 1
Кривава весела у Великобританції

Дівчина зняла на камеру незвичайну червону веселку, яка змусила мережу думати про апокаліпсис, адже 2020 рік і так приніс чимало невтішних подій. Але насправді все значно простіше.

У британському містечку Бірмінгем 13 липня пройшла шалена гроза, після якої у небі з'явилась кривава веселка. Її вдалось зафіксувати на камеру Ебігейл Дейзі Паркес, яка й поділилась відео на своїй сторінці в соцмережі Facebook. А вже за кілька днів ролик почав активно поширюватись і серед місцевих медіа.

І ще: Дівчина показала фото в бікіні, але її прославив фон

Сотні тисяч переглядів і чимало коментарів з різними припущеннями – ось що отримала Ебігейл. Щоправда, чимало коментаторів вирішили, що така веселка є символом кінця світу або ж збою у Матриці. Але не варто хвилюватись, адже насправді це просто монохромна веселка – оптичне та метеорологічне явище, яке виникає через злам сонячного світла у дощових краплях.

Читайте також: 15 курйозних фото, коли люди замовляли речі в інтернеті, але отримали геть не те​

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8698
Від Кароль до Нікітюк: як виглядали б українські зірки, якби були чоловіками
  • 24 червня, 19:00
  • 8500
Як змінилася найсексуальніша модель з вітиліго Вінні Харлоу
  • 25 червня, 16:21
  • 465
Загрузка...
Новини