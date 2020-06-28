Над британським містом з'явилась кривава веселка: відео

Дівчина зняла на камеру незвичайну червону веселку, яка змусила мережу думати про апокаліпсис, адже 2020 рік і так приніс чимало невтішних подій. Але насправді все значно простіше.

У британському містечку Бірмінгем 13 липня пройшла шалена гроза, після якої у небі з'явилась кривава веселка. Її вдалось зафіксувати на камеру Ебігейл Дейзі Паркес, яка й поділилась відео на своїй сторінці в соцмережі Facebook. А вже за кілька днів ролик почав активно поширюватись і серед місцевих медіа.

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Сотні тисяч переглядів і чимало коментарів з різними припущеннями – ось що отримала Ебігейл. Щоправда, чимало коментаторів вирішили, що така веселка є символом кінця світу або ж збою у Матриці. Але не варто хвилюватись, адже насправді це просто монохромна веселка – оптичне та метеорологічне явище, яке виникає через злам сонячного світла у дощових краплях.

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