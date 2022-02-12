Нацвідбір на Євробачення 2022 онлайн: дивитися трансляцію конкурсу

Фінал Національного відбору на Євробачення 2022 стартував 12 лютого. Дивіться разом з нами онлайн трансляцію головного музичного конкурсу України та вболівайте за своїх фаворитів!

Нацвідбір визначить, хто ж представлятиме Україну на міжнародному конкурсі Євробачення 2022 у Турині. За це право поборються 8 учасників. Дивіться разом з Радіо MAXIMUM фінал і не забудьте вболівати за своїх фаворитів!

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12 лютого на головній сцені країни виступлять 8 учасників-фіналістів, та кому ж з них вдасться підкорити аудиторію та журі? Дивіться прямий ефір разом з нами!

Нацвідбір на Євробачення – дивитися онлайн фінал 12-02-2022 на ютуб-каналі UA Перший:

Цьогоріч у нас низка змін у проведенні Нацвідбору на Євробачення 2022. По-перше, більше немає півфіналів. По-друге, Сергія Притулу на сцені замінить Маша Єфросиніна. Також змінилося журі, яке оцінюватиме виступи виконавців. За суддівським столом сидітимуть Тіна Кароль, котра представляла Україні на Євробаченні 2006, Джамала – переможниця Євробачення 2016, а також Ярослав Лодигін, генеральний продюсер НСТУ.

Онлайн трансляція фіналу Нацвідбору 2022 на каналі UA Перший

Учасники фіналу виступають у такому порядку:

Cloudless Michael Soul Our Atlantic Barleben Kalush Orchestra Roxolana Wellboy Alina Pash



Фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2022

Тут ми розповідали, як віддати свій голос за свого фаворита. Нагадаємо, що 50% оцінки залежить саме від слухачів. Тож не забудьте підтримати учасника, який сподобався вам найбільше!

А поки що голосуйте за свого фаворита у фіналі!

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