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Як проголосувати у Нацвідборі на Євробачення 2022 за свого фаворита: інструкція
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12 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення 2022, у якому восьмеро учасників змагатимуться за можливість представити Україну на пісенному конкурсі у Турині. Читайте далі та дізнайтеся, як голосувати за свого фаворита. Виконавці однозначно потребують вашої підтримки!
Фінал Нацвідбору на Євробачення 2022 стартує 12 лютого о 18:30, а дивитися його у прямому ефірі можна на телевізійному каналі UA:Перший. Також відбір транслюватиметься онлайн на YouTube-каналі UA:Перший. Розповідаємо на Радіо MAXIMUM, як проголосувати за свого фаворита!
І ще: Нацвідбір на Євробачення 2022: слухайте онлайн усі пісні фіналістів
Як проголосувати за фаворита на Нацвідборі на Євробачення 2022
Підтримати свого фаворита можна голосуванням за допомогою СМС. Виконавці, які боротимуться за можливість представити Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2022 у Турині, виступатимуть у такому порядку:
- Cloudless
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Barleben
- Kalush Orchestra
- Roxolana
- Wellboy
- Alina Pash
Код учасника – це порядковий номер його виступу.
Після того, як всі учасники представлять свої пісні, ведуча шоу Маша Єфросиніна оголосить про старт голосування. Для того, щоб підтримати свого фаворита, вам потрібно буде надіслати:
- СМС-повідомлення з кодом учасника на номер 7576 (вартість одного повідомлення – 5,31 гривні).
Як проголосувати за фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2022
Кожен глядач з одного номера телефону може віддати свій голос за кожного обраного ним учасника лише один раз.
Нагадаємо, що результати фіналу формуватимуться таким чином: 50% від професійного журі – Тіни Кароль, Джамали та Ярослава Лодигіна – та 50% від глядачів. Тож не проґавте можливості проголосувати за свого фаворита. Кожен голос у фіналі Нацвідбору надзвичайно важливий!
А поки що голосуйте за свого фаворита у фіналі Нацвідбору!
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