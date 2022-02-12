Як проголосувати у Нацвідборі на Євробачення 2022 за свого фаворита: інструкція

12 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення 2022, у якому восьмеро учасників змагатимуться за можливість представити Україну на пісенному конкурсі у Турині. Читайте далі та дізнайтеся, як голосувати за свого фаворита. Виконавці однозначно потребують вашої підтримки!

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2022 стартує 12 лютого о 18:30, а дивитися його у прямому ефірі можна на телевізійному каналі UA:Перший. Також відбір транслюватиметься онлайн на YouTube-каналі UA:Перший. Розповідаємо на Радіо MAXIMUM, як проголосувати за свого фаворита!

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Як проголосувати за фаворита на Нацвідборі на Євробачення 2022

Підтримати свого фаворита можна голосуванням за допомогою СМС. Виконавці, які боротимуться за можливість представити Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2022 у Турині, виступатимуть у такому порядку:

Cloudless Michael Soul Our Atlantic Barleben Kalush Orchestra Roxolana Wellboy Alina Pash

Код учасника – це порядковий номер його виступу.

Після того, як всі учасники представлять свої пісні, ведуча шоу Маша Єфросиніна оголосить про старт голосування. Для того, щоб підтримати свого фаворита, вам потрібно буде надіслати:

СМС-повідомлення з кодом учасника на номер 7576 (вартість одного повідомлення – 5,31 гривні).



Як проголосувати за фіналіста Нацвідбору на Євробачення 2022

Кожен глядач з одного номера телефону може віддати свій голос за кожного обраного ним учасника лише один раз.

Нагадаємо, що результати фіналу формуватимуться таким чином: 50% від професійного журі – Тіни Кароль, Джамали та Ярослава Лодигіна – та 50% від глядачів. Тож не проґавте можливості проголосувати за свого фаворита. Кожен голос у фіналі Нацвідбору надзвичайно важливий!

А поки що голосуйте за свого фаворита у фіналі Нацвідбору!

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