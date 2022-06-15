Нацполіція та Uklon створять систему сповіщення для пошуку зниклих дітей

Національна поліція України та Uklon об'єднали свої зусилля. Разом вони розроблять систему, яка займатиметься сповіщенням, які дозволять розшукувати зниклих дітей.

Меморандум про співпрацю підписали заступник глави Нацполіції – керівник патрульної поліції Олександр Фацевич – й операційний директор і співзасновник компанії "Уклон Україна" Сергій Смусь.

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Тепер онлайн-сервіс виклику автомобілів працює над розробкою та впровадженням системи сповіщення про розшук дітей. Вона впроваджуватиметься серед клієнтів Uklon.

Як працюватиме система? Користувачі сервісу, які перебувають у зоні, де востаннє бачили дитину, отримуватиме відповідне сповіщення. Це дозволить прискорити пошук.

Фацевич підкреслив, що в умовах війни Росії проти України ця опція надзвичайно важлива. Він додав, що наразі правоохоронці проводять колосальну роботу з розшуку дітей. Для цього долучають громадськість, соціальні мережі, а також мобільних операторів.

Але навіть коли одна дитина не знайдена – це дуже страшна біда. І такий інструмент з використанням вашого додатка, впевнений, стане дуже ефективним. Допомога громадськості, допомога бізнесу у розшуку дітей – для нас це дуже важливо, – підкреслив він.

Сергій Смусь додав, що компанія має достатньо технічної експертизи. Крім того, вона володіє напрацьованими сучасними рішеннями для інфраструктури міст. Усе це може принести користь не лише бізнесу.

"Ми – українська компанія, і вже давно залишаємося поруч з українцями, які б не були часи. І я радий подібному партнерству. Дійсно хочу, щоб таких спільних проєктів ставало в нашій країні більше. Бізнес може стати сильним партнером для держави та приносити суттєву користь у життя та безпеку українців", – сказав він.

Правоохоронці підкреслюють, що не варто зволікати, якщо мовиться про зникнення дитини. Чим раніше у поліції отримають відповідну інформацію, тим швидше можна буде повернути дитину додому.

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