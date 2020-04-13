Начерк хіта The Beatles, написаний Полом Маккартні від руки, продали за рекордну суму

Під час онлайн-аукціону американського аукціонного дому Julien's Auctions за рекордну суму було продано текст пісні "Hey Jude", яку Пол Маккартні накидав від руки перед записом в студії в 1968 році.

Так, сума, за яку текст хіта "Hey Jude" придбали фани The Beatles, в дев'ять разів перевищила стартову ціну і становила 910 тисяч доларів. Сама ж пісня, яку написав Пол Маккартні, отримала минулого року три номінації на премію Греммі.

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Handwritten notes that #PaulMcCartney made for the recording of #TheBeatles' classic 'Hey Jude' have been sold for $910,000 at Julien's auction yesterday (Apr. 10). Julien's had estimated its value between $160,000 & $180,000. #Music pic.twitter.com/HBFk6OsUux — Music Beat (@MusicBeat5) April 11, 2020

Загалом аукціон був присвячений 50-річчю розпаду групи. Всього на торги виставили 250 пам'ятних предметів, що належали учасникам групи. Ще одним дорогим предметом в колекції стала бас-гітара з лого The Beatles, яка проїхала з групою тур по Північній Америці у 1964 році.

Яскравими лотами на аукціоні стали також малюнок Джона Леннона і його дружини Йоко Оно, який продали за 93,7 тисячі доларів. І попільничка Рінго Старра, якою він користувався на студії звукозапису Abbey Road в Лондоні. Її купили за 32,5 тисячі доларів.

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