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Начерк хіта The Beatles, написаний Полом Маккартні від руки, продали за рекордну суму

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Начерк хіта The Beatles, написаний Полом Маккартні від руки, продали за рекордну суму - фото 1

Під час онлайн-аукціону американського аукціонного дому Julien's Auctions за рекордну суму було продано текст пісні "Hey Jude", яку Пол Маккартні накидав від руки перед записом в студії в 1968 році.

Так, сума, за яку текст хіта "Hey Jude" придбали фани The Beatles, в дев'ять разів перевищила стартову ціну і становила 910 тисяч доларів. Сама ж пісня, яку написав Пол Маккартні, отримала минулого року три номінації на премію Греммі.

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Загалом аукціон був присвячений 50-річчю розпаду групи. Всього на торги виставили 250 пам'ятних предметів, що належали учасникам групи. Ще одним дорогим предметом в колекції стала бас-гітара з лого The Beatles, яка проїхала з групою тур по Північній Америці у 1964 році.

Яскравими лотами на аукціоні стали також малюнок Джона Леннона і його дружини Йоко Оно, який продали за 93,7 тисячі доларів. І попільничка Рінго Старра, якою він користувався на студії звукозапису Abbey Road в Лондоні. Її купили за 32,5 тисячі доларів.

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Джерело: theguardian
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