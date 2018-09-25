Наче у коміксі: як виглядає "намальоване" кафе в Сеулі

Відвідувачу може здатися, що він потрапив в мультфільм або комікс.

Влітку 2017 року у популярному серед туристів районі Сеула Йоннам-дон відкрилося кафе, інтер'єр якого стилізовано під анімаційний фільм. Концепцію підтримують меблі і навіть посуд.

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Джерелом натхнення для дизайнерів послужила корейська дорама "W – між двох світів", героїня якого виявляється всередині веб-коміксу і переміщається між вигаданою і реальною вселеними, поступово закохуючись в головного героя намальованої історії.

"Намальоване" кафе

"Намальоване" кафе

"Намальоване" кафе

"Намальоване" кафе

"Намальоване" кафе

"Намальоване" кафе

"Намальоване" кафе

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