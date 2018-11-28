Без зачіски і з декольте: Кім Кардашян здивувала новим фото

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову потішила прихильників старим фото за лаштунками.

38-річна акторка та модель Кім Кардашян встигає не лише займатись зйомками та власними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 120 мільйонів користувачів. І це не дивно, адже дружина Каньє Веста обожнює ділитись з фанатами усім, що з нею трапляється, а також рекламує свою продукцію та своїх друзів.

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Нещодавно Кім натрапила на смартфоні на кадр з шоу-руму Вів'єн Вествуд у Лондоні, де вона приміряє сукню, яку одразу на ній і підшивають під параметри жінки. Біле вбрання з розрізом та розкішним декольте однозначно підходить під стиль зірки. А доповнила образ відсутність зачіски у Кім, яка сподобалась фанатам, адже їм рідко випадає нагода побачити модель за лаштунками.

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