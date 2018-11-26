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Кайлі Дженнер похизувалась формами для календаря

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Кайлі Дженнер роздяглась для календаря - фото 1
Кайлі Дженнер роздяглась для календаря / instagram.com/kyliejenner/

Популярна модель Кайлі Дженнер потішила фанатів новими спокусливим фото.

21-річна американська модель та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер встигає не лише зніматись у реаліті-шоу та працювати над власними модними проектами, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 120 млн користувачів.

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Саме там дівчина ділиться кадрами з фотосесій, світських заходів, своїх звичайних буднів, а також рекламує власну продукцію. Нещодавно Кайлі вирішила нагадати про те, що створила власний календар з ексклюзивними фото, тому поділилась кількома знімками у стильному боді, нагадавши фанатам Мерилін Монро.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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