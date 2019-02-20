Наче кошеня: у Каліфорнії рятувальники зняли з дерева пуму

Велика кішка застрягла на гілці на висоті близько 15 метрів. Саме тому пожежникам довелося рятувати хижака, який, мабуть, подумав, що він – домашнє кошеня.

Домовласник подзвонив до рятувальників після того, як виявив, що пума прогулюється неподалік його будинку біля підніжжя гір Сан-Бернардіно.

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На місце прибули пожежники й експерти з дикої природи. Кішку спочатку довелося заспокоїти, вистріливши в неї шприцом з транквілізатором. Після цього майже знерухомлену тварину зняли з дерева на рятувальному тросі.

Рік Фішер, начальник Департаменту дикої природи Каліфорнії, сказав Sky News, що гірські леви або інші великі кішки частенько бродять за межами свого місця існування. Він також додав, що гірські леви рідко нападають на людей, але відомо, що вони полюють на домашніх тварин і худобу.

Випадки зустрічей з пумою в Каліфорнії дійсно нерідкі. Ось, наприклад, відео з Південної Каліфорнії, опубліковане 10 місяців тому на каналі СBS News:

І знімати пуму з дерева американським рятувальникам теж не вперше. Наприклад, це відео було зроблено у березні 2018 року в місті Гранд-Джанкшн в штаті Колорадо:

WATCH: Mountain lion stuck in a tree is darted and removed via @COParksWildlife - will be moved to a less populated location. (Video Courtesy Katy Basinger) pic.twitter.com/sX0ewtryX0 — Matt Kroschel (@Matt_Kroschel) 11 березня 2018 р.

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