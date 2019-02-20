Котяча тусовка: відео з пухнастика підкорює Reddit

У мережі не можуть відвести погляд від відео, на якому домашній кіт весело проводить час з диким. Принаймні, так здається автору ролику.

На платформі Reddit користувач з ніком Wikinnes поділився відео, на якому його домашній улюбленець спокійно грається з диким котом. За короткий час допис опинився у трендах, зібравши понад 32 тисячі переглядів та понад 400 коментарів.

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"Мій кіт тусується з дикою кішкою, яку я намагався приборкати", – відзначив автор. А коментатори жартома відзначили, що пухнастик просто став амбасадором дому і весело приймає всіх побратимів.

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