Белла Хадід показала, як провела екстремальні вихідні у Дубаї

The Weeknd і Белла Хадід провели романтичний вікенд в Дубаї, де поганяли на квадроциклах і з'їздили до родичів моделі.

На вікенд Белла Хадід і її коханий The Weeknd полетіли в Арабські Емірати. Модель прилетіла у Дубай, щоб підтримати співака на його концертах. Після шоу закохані влаштували гонки на квадроциклах і відвідали племінниць Белли, які живуть в Дубаї.

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У своєму Instagram Белла ділиться знімками з бойфрендом на тлі піщаних барханів і виглядає дуже щасливою. Уважні шанувальники моделі помітили ще одне підтвердження їхніх серйозних відносин: на шиї у Хадід з'явилася підвіска з кулоном Abel (справжнє ім'я The Weeknd – Абель Тесфайє).

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