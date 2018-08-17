Наче богиня: Катя Осадча підкорила шанувальників чарівним образом

Осадча з'явилася на церемонії Міс Україна Всесвіт 2018 у образі "богині".

Телезірка Катя Осадча заінтригувала шанувальників майбутнім новим сезоном популярної програми "Світське життя", незмінною ведучою якого вона є. Осадча уточнила, що вихід нового сезону заплановано вже на 1 вересня.

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При цьому телеведуча опублікувала фото, на якому позує в вечірньому "золотому" платті. Її голову прикрашає незвичайний терновий вінок, декорований штучними квітами. А позує ведуча на не менше блискучому тлі. Все в цілому справило на шанувальників Осадчої велике враження, через що багато хто погодився, що на фото вона немов "богиня".

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha) on Aug 15, 2018 at 8:29am PDT

Слід зазначити, що фото було зроблено під час урочистої події – вибору представниці від України на міжнародний конкурс Міс Всесвіт 2018. Під час цієї події Осадча готувала один із сюжетів для своєї програми.

"Відпустка позаду, до роботи! Старт нашого нового сезону 1 вересня. Ми давно не рахуємо сезони в ефірі, але знаємо точно, що це наша тринадцята осінь разом з вами. До зустрічі першого вересня", – підписала знімок Катя Осадча.

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