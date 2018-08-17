Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Наче богиня: Катя Осадча підкорила шанувальників чарівним образом

  • 83
Катя Осадча - фото 1
Катя Осадча / Instagram

Осадча з'явилася на церемонії Міс Україна Всесвіт 2018 у образі "богині".

Телезірка Катя Осадча заінтригувала шанувальників майбутнім новим сезоном популярної програми "Світське життя", незмінною ведучою якого вона є. Осадча уточнила, що вихід нового сезону заплановано вже на 1 вересня.

І ще: Ось що Катя Осадча та Періс Хілтон робили вперше

При цьому телеведуча опублікувала фото, на якому позує в вечірньому "золотому" платті. Її голову прикрашає незвичайний терновий вінок, декорований штучними квітами. А позує ведуча на не менше блискучому тлі. Все в цілому справило на шанувальників Осадчої велике враження, через що багато хто погодився, що на фото вона немов "богиня".

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha) on

Слід зазначити, що фото було зроблено під час урочистої події – вибору представниці від України на міжнародний конкурс Міс Всесвіт 2018. Під час цієї події Осадча готувала один із сюжетів для своєї програми.

"Відпустка позаду, до роботи! Старт нашого нового сезону 1 вересня. Ми давно не рахуємо сезони в ефірі, але знаємо точно, що це наша тринадцята осінь разом з вами. До зустрічі першого вересня", – підписала знімок Катя Осадча.

Читайте також: Юрій Горбунов показав романтичне фото з Катею Осадчою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 728
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 253
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461196
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Катя Осадча