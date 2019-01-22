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Наче бісовий Термінатор: Джошуа несподівано відгукнувся про Володимира Кличка

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Ентоні Джошуа про Володимира Кличка - фото 1
Ентоні Джошуа про Володимира Кличка

Британський боксер Ентоні Джошуа поділився думками про свого колишнього суперника Володимира Кличка, над яким він здобув перемогу у 2017 році.

29-річний боксер та чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями IBO, WBO, WBA та IBF Ентоні Джошуа згадав один із найважчих боїв у своїй кар'єрі, які відбувся майже два роки тому з українцем Володимиром Кличком. Нагадаємо, що тоді британець отримав перемогу завдяки технічному нокауту в 11 раунді.

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"Це був великий бій! Жорсткий, безкомпромісний, наче ми повернулись у 70-і, часи найкращих важковаговиків. У 5-му раунді після нокдауну я пішов у нейтральний куток, озирнувся і не міг повірити власним очам – після потужної серії ударів Кличко підіймався, наче бісів Термінатор. Думаю, це був найважчий бій у моїй кар'єрі, де я був на волоску від поразки. Володимир – неймовірний боксер, він володів титулом чемпіона світу продовж 12 років, це найкращий показник за всю історію суперважкої ваги. Всередині і поза рингом він неймовірна людина", – наголосив Джошуа.

Він додав, що зараз з українським бійцем він, як і раніше, у доволі хороших стосунках. Також Ентоні наголосив, що однією з причин, чому він поважає Кличка є те, чому він його навчив, адже бути чемпіоном на ринзі та підтримувати це звання поза ним – це зовсім різне.

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Джерело: box-yfo
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