Американські журналісти визнали Усика найкращим боксером року

Асоціація журналістів США, які пишуть про бокс (BWAA) визначила найкращих боксера, тренера і менеджера 2018 року.

Згідно думку американських журналістів, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі з України Олександр Усик став найкращим боксером минулого року. Експерти асоціації звернули увагу на домінування українця у важкій вазі, а також те, що своїх супротивників (Брієдіса, Гассієва і Беллью) він переміг на їхній території.

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Нагороду Найкращому тренеру отримав Анатолій Ломаченко, який не тільки готував до двох боїв свого сина – чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка, але і Олександра Усика до фіналу WBSS з Муратом Гассієвим і до бою з Тоні Беллью.

Менеджер Усика Егіс Клімас також став найкращим у своїй номінації.

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