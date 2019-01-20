МакГрегор визначився з наступним суперником

Боєць Конор МакГрегор погодився на бій із Серроне.

У Брукліні завершився турнір зі змішаних єдиноборства UFC Fight Night 143.

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У попередньому карді виступив ветеран промоушена Дональд Серроне, якому вдалося нокаутувати Олександра Ернандеса. Після бою Серроне заявив, що хотів би битися з Конором МакГрегором. Відповідь не змусила себе довго чекати: "За такий бій я поб'юся з тобою, Дональде. Вітаю", – написав ірландець у соціальній мережі Twitter.

МакГрегор визначився з наступним суперником

Тим часом асоціація журналістів США, які пишуть про бокс (BWAA) визначила найкращих боксера, тренера і менеджера 2018 року.

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