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МакГрегор визначився з наступним суперником

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Серроне заявив, що хотів би битися з Конором МакГрегором - фото 1
Серроне заявив, що хотів би битися з Конором МакГрегором / ToFight

Боєць Конор МакГрегор погодився на бій із Серроне.

У Брукліні завершився турнір зі змішаних єдиноборства UFC Fight Night 143.

І ще: Як Хабіб знищив Конора на канвасі і влаштував побоїще поза ним: аналіз бою

У попередньому карді виступив ветеран промоушена Дональд Серроне, якому вдалося нокаутувати Олександра Ернандеса. Після бою Серроне заявив, що хотів би битися з Конором МакГрегором. Відповідь не змусила себе довго чекати: "За такий бій я поб'юся з тобою, Дональде. Вітаю", – написав ірландець у соціальній мережі Twitter.

МакГрегор визначився з наступним суперником - фото 302339
МакГрегор визначився з наступним суперником

Тим часом асоціація журналістів США, які пишуть про бокс (BWAA) визначила найкращих боксера, тренера і менеджера 2018 року.

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Джерело: championat
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