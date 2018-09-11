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Нацгвардійці розповіли про свої обов'язки: відеофакт

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Що робить Нацгвардія - фото 1
Що робить Нацгвардія / YouTube

Національна гвардія разом з військовими ЗСУ з початку збройної агресії Росії забезпечує національну безпеку. Ось що входить до обов'язків гвардійців.

На офіційній сторінці МВС України в соцмережі Facebook розповіли, чим займаються гвардійці, а також поділились ефектним відео роботи представників Нацгвардії. Нам є ким пишатися!

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Чим займається гвардія:

  • Охороною взводних опорних пунктів на визначених оборонних рубежах;
  • Ізоляцією визначених районів через несення служби на блокпостах;
  • Веденням спостереження за прилеглою територією на держкордоні України з РФ;
  • Протидією диверсіям на складах ЗСУ;
  • Охороною особливо важливих держоб'єктів, судових приміщень та установ;
  • Веденням розвідки надводного простору, а також участю у протидесантній обороні;
  • Конвоюванням та охороною підсудних;
  • Охороною громадського порядку у населених пунктах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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