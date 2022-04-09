Нацбанк заморозив курс долара до кінця воєнного стану: яким він буде

Таким буде курс долара до закінчення воєнного стану

Курс гривні до долара заморозили. У Національному банку України зазначили, що він буде таким же як і в перший день повномасштабного вторгнення Росії на територію України 24 лютого.

Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в ефірі телеканалу "Рада".

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Відтак, курс долара залишається замороженим. 1 долар коштуватиме 29,25 гривні.

Після нашої перемоги ми будемо поступово повертатися до звичного режиму плаваючого обмінного курсу. Будемо поступово знімати адмінобмеження, скорочувати свою участь на ринку, – зазначив він.

Сергій Ніколайчук додав, що перехід відновлення стандартної роботи та валютної політики НБУ буде відбуватися поступово. Це дозволить уникнути різких потрясінь.

Нагадаємо, що в день оголошення війни НБУ обмежив зняття готівки. На добу можна з рахунку вивести 100 тисяч гривень.

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