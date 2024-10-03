Мінсоцполітики оцифровує усиновлення: спрощення процесу через портал "Дія"

Міністерство соціальної політики України спільно з Координаційним центром із розвитку сімейного виховання та догляду дітей розробляє нову цифрову систему "Діти" для спрощення процесу усиновлення через портал "Дія".

Система використовуватиме штучний інтелект для підбору дітей та усиновлювачів, враховуючи психоемоційні характеристики. Про це розповів УНН заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.

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Інноваційний підхід передбачає використання ШІ для підбору дітей та потенційних усиновлювачів.

Тепер можна звернутися та пройти онлайн консультацію з усиновлення через портал "Дія", ми це теж розвиваємо. Мінсоц та Координаційний центр із розвитку сімейного виховання та догляду дітей розробляє нову систему "Діти" для цифровізації абсолютного всього процесу усиновлення, – сказав Кошеленко.

За його словами, в процесі підбору дітей та потенційних усиновлювачів, буде залучений ШІ.

Ми також плануємо реалізувати цю програму за допомогою ШІ, який буде враховувати психоемоційний профіль. Зауважу, що ми не віддаємо штучному інтелекту "на відкуп" приймати рішення, він лише пропонує їх і спрощує роботу по "метчінгу", – пояснив заступник міністра соціальної політики.

Родина / unsplash

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