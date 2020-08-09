Наберіться терпіння: роботу над спецвипуском ДРУЗІв вкотре перенесли

Ті, хто вже встиг підписатися на канал HBO Max, щоб отримати можливість першими побачити возз'єднання оригінального складу серіалу "ДРУЗІ" через 16 років після фіналу, повинні трохи почекати, щоб мрія здійснилася.

Як повідомили численні ЗМІ, зйомки спецвипуску були відкладені з запланованої дати у серпні на якийсь час у майбутньому. HBO Max не надав офіційного коментаря з приводу рішення, яке було оприлюднено. Спочатку заплановану прем'єру в травні були змушені відкласти, оскільки у березні в усьому світі вирувала пандемія коронавірусу.

Це цікаво: Чи була в Росса та Рейчел перерва: Девід Швіммер відповів на головне питання ДРУЗІВ

"Актори і продюсери дуже раді розпочати виробництво, оскільки вперше з моменту закінчення шоу весь склад буде разом. Їх чекає безліч чудових сюрпризів і рідкісних закулісних зйомок, якими вони з радістю поділяться. Ми будемо тримати вас у курсі в міру підтвердження планів і коли у нас буде точна дата прем'єри", – прокоментував у квітні представник HBO Max.

Хоча офіційна дата перезапуску не була визнана, актори Ліза Кудроу і Девід Швіммер раніше заявили, що HBO Max розглядає ймовірність того, що це станеться в серпні.

"Я поки не знаю, коли це буде можливо. Схоже, люди сподіваються на серпень або вересень. Творці хотіли зняти спецвипуск якомога швидше, за два місяці. Але, здається, може бути друга хвиля коронавірусу. Я не знаю, чи можливо зняти випуск за два місяці. Не знаю, що буде далі", – сказала Кудроу в інтерв'ю The Hollywood Reporter в травні.

У липні, розмовляючи з Джиммі Феллоном, Швіммер сказав, що продюсери планували зйомку на середину серпня, але остаточне рішення буде прийнято на початку серпня: "Ми збираємося почекати і переконатися ще через тиждень або два, що це дійсно безпечно. Якщо ні, то ми почекаємо".

Читайте також: Сендвіч Росса та піца Джої: з'явились рецепти улюблених страв із серіалу ДРУЗІ