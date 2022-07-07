На Зміїному замайорів український прапор з посланням для окупантів: фото

Острів Зміїний вдалось повернути під контроль України, а також встановити там наш стяг. До того ж, на прапорі можна побачити ще й особливе послання для російських загарбників.

Українським захисникам вдалось поставити на звільненому Зміїному прапор України. Це особлива подія ще й тому, що острів був єдиним шматочком на Одещині, який тимчасово окупували російські окупанти, тож тепер вся область вважається вільною. Фото зі стягом поділились прикордонники на офіційній сторінці ДПС у фейсбуці.

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facebook.com/DPSUkraine

facebook.com/DPSUkraine

facebook.com/DPSUkraine

facebook.com/DPSUkraine

За словами речника Одеської ОДА Сергія Братчука, на прапорі також є особливе послання для російських військових, якщо вони продовжать спроби захопити острів.

Пам'ятай, "русский военний корабль", острів Зміїний – це Україна, – йдеться на стязі.

t.me/Bratchuk_Sergey

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