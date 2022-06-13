"На жаль, безалкогольне": львівська пивоварня потролила ООН і випустила нове пиво

У львівській пивоварні "Правда" з'явилося безалкогольне пиво, яке тонко тролить ООН. Про це повідомив ресторатор Юрко Назарук у своїх соцмережах. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

В українській броварні "Правда" випустили перше безалкогольне пиво у банці.

І ще: У Чехії з'явилося пиво "Путін, йди на..."

Співзасновник холдингу !FEST, якому належить пивоварня, натякнув, що це пиво з'явилося на честь ООН. На банці пива зазначено "Unfortunately non-alcoholic", що означає "На жаль, безалкогольне".

"Так склалось, що цю едицію присвятили одній відомій, але, на жаль, не дуже дієвій міжнародній організації. Щось не дуже вдається їй досягати цілей, заради яких вона була створена", – коментує ресторатор Юрко Назарук.

До теми: Мрія: в Україні з'явилося пиво, присвячене легендарному літаку Ан-225