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"На жаль, безалкогольне": львівська пивоварня потролила ООН і випустила нове пиво

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"На жаль, безалкогольне": львівська пивоварня потролила ООН і випустила нове пиво - фото 1

У львівській пивоварні "Правда" з'явилося безалкогольне пиво, яке тонко тролить ООН. Про це повідомив ресторатор Юрко Назарук у своїх соцмережах. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

В українській броварні "Правда" випустили перше безалкогольне пиво у банці.

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Співзасновник холдингу !FEST, якому належить пивоварня, натякнув, що це пиво з'явилося на честь ООН. На банці пива зазначено "Unfortunately non-alcoholic", що означає "На жаль, безалкогольне".

"Так склалось, що цю едицію присвятили одній відомій, але, на жаль, не дуже дієвій міжнародній організації. Щось не дуже вдається їй досягати цілей, заради яких вона була створена", – коментує ресторатор Юрко Назарук.

'На жаль, безалкогольне': львівська пивоварня потролила ООН і випустила нове пиво - фото 507397

До теми: Мрія: в Україні з'явилося пиво, присвячене легендарному літаку Ан-225

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