На Землі знайшли місце, де абсолютно немає життя

Раніше вчені припускали, що життя є у всіх куточках Землі. Однак, стаття, опублікована в журналі Nature спростовує цю теорію.

Виявляється, існує одне мальовниче місце, агресивне середовище якого не дає шансу вижити жодному живому мікроорганізму – це ефіопська пустеля Данакиль.

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Там розташований геотермальний комплекс Даллол, покритий озерами, вода яких забарвлена ​​в найхимерніші відтінки. На перший погляд, територія дуже гарна і незвичайна, але повна небезпеки. Під цими озерами є кратер вулкана, який регулярно випускає токсичний газ. Внаслідок високої концентрації магнію в озерних водах немає ніяких форм життя.

Автори статті упевнені, що термальний комплекс – місце на Землі, позбавлене будь-яких форм життя. Це твердження доводить, що наявність на планеті води не обов'язково означає наявність життя.

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