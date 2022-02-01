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На Землі знайдено марсіанське озеро: у чому його значущість
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Озеро в кратері вулкана Поас в Коста-Риці – одне з найнесприятливіших місць на планеті. Вода з екстремально підвищеною кислотністю, насичена токсичними металами, здається абсолютно непридатною для життя. Але це не так.
У 2013 році тут виявили єдиний вид мікробів з роду Acidiphilium. Цей тип бактерій зазвичай зустрічається в кислих стоках шахт та гідротермальних системах, пише phys.
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Вчені повернулися на озеро за кілька років, сподіваючись з'ясувати, як змінилося мікробне суспільство в озері, враховуючи, що за цей час сталося кілька землетрусів. Вивчивши геном мікроорганізмів, вчені виявили, що бактерії відрізняються набором генів, які допомагають переносити екстремальні та мінливі умови. До того ж екстремофіли створювали собі енергію з сірки, заліза та миш'яку.
Дослідники вважають, що саме в таких геотермальних водоймищах могло зародитися перше життя на Землі. Не виключено, що за тим самим сценарієм могла розвиватися ситуація і на Марсі.
Фото phys
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