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Армія коргі в снігу підкорила мережу: кумедне відео

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Прогулянка з коргі взимку - фото 1
Прогулянка з коргі взимку

Домашні улюбленці регулярно стають зірками інтернету, адже можуть доволі швидко прогнати поганий настрій. А цей ролик володіє особливою силою, адже на ньому багато собак!

На платформі Reddit користувач з ніком JediWithAnM4 поділився атмосферним відео з прогулянки з коргі. За короткий час ролик піднявся у тренди, зібравши понад 101 тисячу балів та більше як тисячу коментарів. А все тому, що на записі можна побачити далеко не одного пухнастика, а цілу армію! Але ця піхота дарує гарний настрій всім.

І ще: Чому господарі собак можуть розраховувати на триваліше життя

"Цуцики коргі йдуть один за одним, щоб приховати силу своєї чисельності від ворога", – відзначив автор, а коментатори не можуть втримати усмішку. Собаки й справді йдуть рядочком засніженою стежкою, а також по черзі обертаються на камеру, що перевірити чи господар не відстає.

Corgi pups march in single file to conceal the strength of their number from the enemy from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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