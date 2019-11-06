Monobank "роздає" халявні 200 гривень: в Instagram запустили нове шахрайство

Користувачі соцмережі Instagram повелись на нову шахрайську схему, яка закликає підписатись на нібито сторінку Monobank і таким чином отримати халявні 200 гривень. Розповідаємо, що не так із цим "розіграшем".

У соціальній мережі з'явився акаунт @universal.monobank, який називає себе офіційною сторінкою інтернет-банку Monobank. Саме там опублікували повідомлення про халявні гроші: нібито перші 50 000 підписників профілю отримають на свої монокартки по 150 гривень, а нові користувачі банку – ще додатково 50 гривень, тобто загалом 200.

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При цьому у вимогах "розіграшу", крім підписки та скріна "акційної" публікації в Stories з позначкою акаунта, також хочуть, аби користувачі написали в Direct номер monobank-картки (16 цифр, розташованих на лицьовій стороні картки).

Фейковий розіграш від фейкової сторінки Монобанку

Нас насторожили такі умови, тож ми звернулись в службу підтримки Monobank. Працівники банку повідомили, що вони не проводять такий розіграш, а вказана сторінка – не їхня. Вони також порекомендували поскаржитись на фейковий акаунт.

Відзначимо, що офіційний профіль Monobank в Instagram – @monobank.ua, тож у жодному разі не повідомляйте номер свої картки шахраям!

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