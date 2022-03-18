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війна

На європейських радіостанціях щогодини вмикатимуть українську музику

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На європейських радіостанціях крутитимуть українські пісні - фото 1
На європейських радіостанціях крутитимуть українські пісні / bruce mars

Боротьба проти Росії триває на всіх можливих фронтах. Зокрема, і на культурному. А сприяють у цьому стратегічні партнери нашої країни, а також її керівництво.

Так, у своєму інстаграмі Олена Зеленська оголосила про круту ініціативу. Тепер на європейських щогодини вмикатимуть українську музику.

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Спільно з Міністерством культури й Олександром Ткаченком ми реалізуємо ініціативу, завдяки якій українська пісня зазвучить ще голосніше, – наголосила вона.

Олена Зеленська додала, що в Міністерства вже є попередні домовленості з Європейським союзом радіомовлення. Вони передбачають, що кожна година в європейських радіоефірах починатиметься з пісень незалежної України.

Вона зауважила, що війна нищить нашу матеріальну та культурну спадщину. Зруйнований музей в Іванкові, де зберігалися роботи Марії Приймаченко. Зруйнований Музей українських старожитностей у Чернігові. Але, переконана Олена Зеленська, нашу пісню знищити не вдасться. Адже вона має особливу суперсилу: додавати нам життя та наснаги, а також підіймати бойовий дух.

Мрію, щоб європейці щогодини чули пісні українських виконавців. Тож давайте разом створимо перелік цих композицій, – закликала вона під публікацією.

Сама ж Олена Зеленська назвала 3 пісні, які для себе вважає найкращими:

  1. "Така, як ти" Святослава Вакарчука,
  2. "Ні обіцянок, ні пробачень" Віктора Павліка,
  3. "Тримай" Христини Соловій.

А які українські пісні ви заслухали до дірок? Пишіть у коментарях під публікацією Олени Зеленської. І нехай цей плейлист стане нескінченним!

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