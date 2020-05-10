Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Американка побудувала крихітні меблі для диких білок: тепер вони їдять за столом і читають

  • 14
Американка побудувала крихітні меблі для диких білок: тепер вони їдять за столом і читають - фото 1

Американська аніматорка Люмі Баррон (Lumi Barron) запустила фотопроєкт, в рамках якого намагається "олюднити" диких білок, що живуть у неї на задньому дворі. Для цього вона встановила під деревом невеликий столик і привчила звірят їсти за ним. Цікавими і кумедними відео дівчина ділиться в Instagram.

Як видно з кадрів, білки вже призвичаїлися їсти за столом, заглядати в книги і по-хазяйськи користуватися різними предметами – одна навіть відкрила "ноутбук" і дивилася на його порожній екран, поки їла. В гості до білків навідуються і друзі-бурундуки. Одного з них Баррон пообіцяла навчити співу.

І ще: Забудь про ліжко: домашні улюбленці, які захопили спальню (кумедні фото)

Натхненням для проєкту стала ілюстрація до дитячої казки, на якій звірі – коти, лисиця і кролики – невимушено обідають за столом. Баррон так зачепив цей малюнок, що вона вирішила відтворити його.

З технічного боку аніматорка підійшла до реалізації так: встановила перед столом камеру Canon M50, приєднала її до комп'ютера через довжелезний провід USB, а потім під'єднала портативну студію звукозапису – її роль виконує сьомий iPhone, захований у пакеті. Всі ролики Баррон записує у форматі 120 кадрів в секунду.

Щоб заманити самих білок, знадобилися 3,63 кг корму для білок, дві упаковки волоських горіхів, 4,5 яблука, пара морквин, повна банка арахісового масла.

Читайте також: Мавпа на велосипеді намагалась вкрасти дитину: епічне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 1095
Дівчина тижня: провокативна іспанка Сільвія Карузо, яка заводить пікантними фото (18+)
  • 03 травня, 15:50
  • 1661
Walkman і PlayStation: якими були найлегендарніші гаджети компанії Sony
  • 07 травня, 16:14
  • 285
Загрузка...
Новини