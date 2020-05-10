Американка побудувала крихітні меблі для диких білок: тепер вони їдять за столом і читають

Американська аніматорка Люмі Баррон (Lumi Barron) запустила фотопроєкт, в рамках якого намагається "олюднити" диких білок, що живуть у неї на задньому дворі. Для цього вона встановила під деревом невеликий столик і привчила звірят їсти за ним. Цікавими і кумедними відео дівчина ділиться в Instagram.

Як видно з кадрів, білки вже призвичаїлися їсти за столом, заглядати в книги і по-хазяйськи користуватися різними предметами – одна навіть відкрила "ноутбук" і дивилася на його порожній екран, поки їла. В гості до білків навідуються і друзі-бурундуки. Одного з них Баррон пообіцяла навчити співу.

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Натхненням для проєкту стала ілюстрація до дитячої казки, на якій звірі – коти, лисиця і кролики – невимушено обідають за столом. Баррон так зачепив цей малюнок, що вона вирішила відтворити його.

З технічного боку аніматорка підійшла до реалізації так: встановила перед столом камеру Canon M50, приєднала її до комп'ютера через довжелезний провід USB, а потім під'єднала портативну студію звукозапису – її роль виконує сьомий iPhone, захований у пакеті. Всі ролики Баррон записує у форматі 120 кадрів в секунду.

Щоб заманити самих білок, знадобилися 3,63 кг корму для білок, дві упаковки волоських горіхів, 4,5 яблука, пара морквин, повна банка арахісового масла.

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