Як приготувати ідеальні домашні котлети

Здавалося б, що може бути простіше, ніж приготувати фарш і зробити котлети? Однак на ділі ніжними і соковитими, такими, як готували наші мами і бабусі, вони виходять не у всіх. Весь секрет криється у рецепті.

Класичний рецепт домашніх котлет

Складові:

500 грамів м'яса, яловичина і свинина

200 грамів м'якушки білого хліба

середня цибулина

пів склянки холодної води

борошно для панірування

щіпка солі і чорного перцю

Приготування:

Миємо й обсушуємо м'ясо, за необхідності очищаємо від плівок і жилок. Нарізаємо довільними шматочками м'ясо і цибулю так, щоб вони легко поміщалися в воронку м'ясорубки. Готуємо хліб: зрізаємо кірки, м'якуш заливаємо водою і ретельно віджимають. Готуємо фарш за допомогою м'ясорубки. Додаємо воду і ретельно вимішуємо до однорідної структури. Солимо і перчимо до смаку. Фарш розділяємо на однакові порції і формуємо в руках котлетки, відразу вкачувавши в борошні. Складаємо на змочену дошку або на стільницю. Смажимо котлетки на добре розігрітій олії з двох сторін. Смачного!

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