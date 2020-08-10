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Як приготувати ідеальні домашні котлети
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Здавалося б, що може бути простіше, ніж приготувати фарш і зробити котлети? Однак на ділі ніжними і соковитими, такими, як готували наші мами і бабусі, вони виходять не у всіх. Весь секрет криється у рецепті.
Класичний рецепт домашніх котлет
Складові:
- 500 грамів м'яса, яловичина і свинина
- 200 грамів м'якушки білого хліба
- середня цибулина
- пів склянки холодної води
- борошно для панірування
- щіпка солі і чорного перцю
Приготування:
- Миємо й обсушуємо м'ясо, за необхідності очищаємо від плівок і жилок. Нарізаємо довільними шматочками м'ясо і цибулю так, щоб вони легко поміщалися в воронку м'ясорубки.
- Готуємо хліб: зрізаємо кірки, м'якуш заливаємо водою і ретельно віджимають. Готуємо фарш за допомогою м'ясорубки. Додаємо воду і ретельно вимішуємо до однорідної структури. Солимо і перчимо до смаку.
- Фарш розділяємо на однакові порції і формуємо в руках котлетки, відразу вкачувавши в борошні. Складаємо на змочену дошку або на стільницю. Смажимо котлетки на добре розігрітій олії з двох сторін. Смачного!
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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