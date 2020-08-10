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Як приготувати ідеальні домашні котлети

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Котлети - фото 1
Котлети / neyolochka

Здавалося б, що може бути простіше, ніж приготувати фарш і зробити котлети? Однак на ділі ніжними і соковитими, такими, як готували наші мами і бабусі, вони виходять не у всіх. Весь секрет криється у рецепті.

Класичний рецепт домашніх котлет

Складові:

  • 500 грамів м'яса, яловичина і свинина
  • 200 грамів м'якушки білого хліба
  • середня цибулина
  • пів склянки холодної води
  • борошно для панірування
  • щіпка солі і чорного перцю

Приготування:

  1. Миємо й обсушуємо м'ясо, за необхідності очищаємо від плівок і жилок. Нарізаємо довільними шматочками м'ясо і цибулю так, щоб вони легко поміщалися в воронку м'ясорубки.
  2. Готуємо хліб: зрізаємо кірки, м'якуш заливаємо водою і ретельно віджимають. Готуємо фарш за допомогою м'ясорубки. Додаємо воду і ретельно вимішуємо до однорідної структури. Солимо і перчимо до смаку.
  3. Фарш розділяємо на однакові порції і формуємо в руках котлетки, відразу вкачувавши в борошні. Складаємо на змочену дошку або на стільницю. Смажимо котлетки на добре розігрітій олії з двох сторін. Смачного!
Як приготувати ідеальні домашні котлети - фото 420025

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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