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На відео потрапило перекидання авто в центрі Києва

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На відео потрапило перекидання авто в центрі Києва - фото 1

У Києві 2 серпня на Володимирському узвозі на повороті перекинувся автомобіль. Відео інциденту опублікувала Патрульна поліція Києва.

Як повідомляється, у салоні автомобіля були два пасажири. Вони не отримали значних травм і відмовилися від допомоги медиків, навідміну від водія.

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"Водій Skoda Fabia, ймовірно, не впорався з керуванням, після чого автомобіль перекинувся на дах. У результаті ДТП водій отримав травми і був госпіталізований", – йдеться в повідомленні.

У Патрульній поліції закликали автолюбителів дотримуватися правил дорожнього руху і не відволікатися під час керування транспортними засобами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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