На відео показали, як носоріг протаранив автомобіль

Туристи в південноафриканському національному парку Крюгера стали свідками атаки чорного носорога на автомобіль. Кадри, зняті очевидцем, опубліковані на каналі Kruger Sightings в YouTube.

Автор відео стверджує, що не вперше зустрічає цього носорога. "Я часто бачив його, але це був єдиний раз, коли він зачепив машину", – говорить очевидець.

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Тварина підбігла до машини і легенько вдарила її, залишивши на двері невелику вм’ятину. "Мені доводилося бачити, як розлючений чорний носоріг піднімає в повітря пікап, – розповідає автор відео. – Цей легкий поштовх був попередженням, а не справжньою атакою". Чоловік не став випробовувати долю, кинув телефон і поспішив виїхати, не чекаючи, коли тварина нападе по-справжньому.

Національний парк Крюгера розташований на північному сході ПАР. На його території мешкає близько півтори тисячі левів, 12 тисяч слонів, 2,5 тисячі буйволів, близько тисячі леопардів і 5 тисяч носорогів.

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