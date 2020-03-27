На відео показали, як коронавірус вражає легені

Фахівці з лікарні Університету Джорджа Вашингтона показали на відео, як коронавірус COVID-19 вражає легені людини. Для створення 3D-моделі використовувалася рентгенографія реальної людини, яка заражена коронавірусом.

На відео зображені легені чоловіка у віці 59 років, у якого протягом декількох днів вірусом виявилися вражені значні ділянки легень. Через агресивну форму хвороби, пацієнта були змушені підключити до апарату штучної вентиляції легенів.

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Лікарі не виключають, що після такої поразки легеневих тканин пацієнт не зможе оговтатися повністю.

Just spoke to the @GWHospital doctor who helped create this virtual reality rendering, an eye-opening new perspective of what COVID-19 does to a patient's lungs.

This was built from a CT scan of an actual coronavirus patient in DC. Yellow = lung damage.https://t.co/AMLDA2vo7G pic.twitter.com/DRTO9lw66B — Heather Graf (@ABC7HeatherGraf) March 24, 2020

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