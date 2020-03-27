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Карантин Коронавірус

На відео показали, як коронавірус вражає легені

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На відео показали, як коронавірус вражає легені - фото 1

Фахівці з лікарні Університету Джорджа Вашингтона показали на відео, як коронавірус COVID-19 вражає легені людини. Для створення 3D-моделі використовувалася рентгенографія реальної людини, яка заражена коронавірусом.

На відео зображені легені чоловіка у віці 59 років, у якого протягом декількох днів вірусом виявилися вражені значні ділянки легень. Через агресивну форму хвороби, пацієнта були змушені підключити до апарату штучної вентиляції легенів.

І ще: Коли носії COVID-19 найбільш заразні: відповідь вчених

Лікарі не виключають, що після такої поразки легеневих тканин пацієнт не зможе оговтатися повністю.

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Джерело: komonews
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