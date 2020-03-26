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Коли носії COVID-19 найбільш заразні: відповідь вчених

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COVID-19 - фото 1
COVID-19 / scmp

Інфіковані коронавірусом COVID-19 найбільш небезпечні в перший тиждень, коли з'являються симптоми.

Про це напередодні повідомило видання South Morning China Post з посиланням на дослідження мікробіологів з Гонконгу, опубліковане на сайті The Lancet.

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Воно засноване на аналізі зразків слини 23 пацієнтів, у яких був підтверджений COVID-19. Вранці у них брали мазок з ротоглотки. Згідно з результатами, вірусне навантаження в слині у пацієнтів у віці від 35 до 75 років було найвищим протягом семи днів після появи симптомів, а потім знижувалося.

Коли носії COVID-19 найбільш заразні: відповідь вчених - фото 394341

Дослідники стверджують, що коронавірус може залишатися в організмі майже місяць. В одному випадку COVID-19 був виявлений через 25 днів після того, як у пацієнта з'явилися симптоми. "В однієї третини наших пацієнтів було виділення вірусу протягом 20 і більше днів", – сказали дослідники, додавши, що пацієнтам, можливо, доведеться довше залишатися в ізоляторах.

Коли носії COVID-19 найбільш заразні: відповідь вчених - фото 394340

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Джерело: scmp
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