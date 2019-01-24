Honda покаже в Женеві прототип нового електрокара

Судячи із зображення, електричний прототип збереже загальний стиль концепту Urban EV: люк зарядного порту на капоті і камери замість бічних дзеркал.

Такі особливості дизайну машини були і на тестовій моделі, фотографії якої потрапили в мережу восени минулого року. Легально оснащувати камерами серійні машини поки можна тільки в Японії.

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Електрокар Honda Urban EV

Новий електрокар стане частиною стратегічного плану Honda по електрифікації європейської лінійки. Компанія вже відмовилася від дизельного CR-V в п'ятому поколінні кросовера, місце якого зайняв гібрид. До 2025 року продажі гібридів і батарейних машин повинні скласти дві третини від загального обсягу.

Концепт Honda Urban EV дебютував в 2017 році на автосалоні у Франкфурті. Шоу-кар побудували на спеціально розробленій для електричних моделей платформі, але детальної інформації ні про неї, ні про силову установку не повідомили. Частиною Urban EV став віртуальний консьєрж, який розпізнає емоції і здатний давати рекомендації по водінню.

Електрокар Honda Urban EV

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