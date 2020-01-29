На відео показали рекордно швидкий темп будівництва лікарень в Ухані

У мережі з'явилося відео будівництва двох лікарень в китайському місті Ухань, яке проходить рекордно швидкими темпами. Так, в епіцентрі поширення нового коронавіруса за півтора тижня з нуля побудують дві величезні лікарні на більш, ніж 1000 місць кожна.

Будівництво першої лікарні для хворих коронавірусом – Хуошеншань – почалося 24 січня. Планується, що вже 3 лютого вона запрацює і буде розрахована на 1000 місць. Друга лікарня Лейшеншан повинна запрацювати 5 лютого. Вона буде розрахована на 1300 місць. Будівництво цієї лікарні розпочалося 27 січня.

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Timelapse video showing the 4th day of constructing Huoshenshan Hospital, a new facility providing 700 to 1,000 beds for #coronavirus patients in #Wuhan. The hospital is expected to complete on Feb 2. pic.twitter.com/tMdoVXtd1O — People's Daily, China (@PDChina) January 27, 2020

На відео видно, якими швидкими темпами будуються медичні установи. Також китайські ЗМІ повідомляють, що в будівництві задіяно 10 мільйонів осіб.

24 січня влада Ухань заявила, що через переповненість лікарень і дефіциту тестових наборів, в місті з нуля всього за шість днів буде побудований новий госпіталь.

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