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На відео показали реалістичні макети трьох смартфонів Samsung Galaxy S20

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Samsung Galaxy S20 покажуть 11 лютого - фото 1
Samsung Galaxy S20 покажуть 11 лютого

До презентації флагманських смартфонів Samsung Galaxy S20 залишається ще кілька тижнів, але інсайдери вже злили в мережу достатньо інформації про новинки для того, щоб блогери могли створити повнорозмірні макети неанонсованих пристроїв.

У результаті ще задовго до анонсу можна оцінити, як саме виглядатимуть флагманські смартфони Samsung Galaxy S20.

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Найкомпактнішою моделлю у серії, якщо вірити численним витокам, стане модель Galaxy S20. Діагональ дисплея цього смартфона буде складати від 6,2 до 6,3 дюйма. Найбільший же представник сімейства – Galaxy S20 Ultra з діагоналлю екрану в районі 6,9 дюйма.

Використовуючи 3D-друк, користувачі форуму XDA Developers створили всі три моделі флагманів: Galaxy S20, Galaxy S20 + і Galaxy S20 Ultra. Під час розробки використовувалися креслення, надані виробниками чохлів і аксесуарів. Примітно, що в порівнянні з Galaxy S10 розміри базової моделі Galaxy S20 практично не змінилися.

Очікується, що презентація флагманської серії Galaxy S20 відбудеться 11 лютого.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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