На відео показали процес створення монстрів для фільму про Хеллбоя

Американська кінокомпанія Lionsgate Movies опублікувала новий проморолик, в якому показала процес створення монстрів для фільму "Хеллбой: Відродження кривавої королеви". Відео було опубліковано на YouTube-каналі компанії.

У відеоролику сказано, що творці фільму прагнули якомога менше задіяти комп'ютерну графіку, і робили акцент на грим. Створював грим для героїв оскароносний Джоель Харлоу, який працював раніше на зйомках фільму "Зоряний шлях".

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Стрічка про Хеллбоя заснована на популярній серії коміксів про демона з пекла. Він допомагає людям боротися зі злом.

Вихід картини в український прокат очікується 11 квітня цього року.

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