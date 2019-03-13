На відео показали потужний 528-сильний китайський суперседан

Команда Cyan Racing (раніше вона називалася Polestar) завершила випробування 528-сильного прототипу Lynk & Co 03 Cyan, який стане основою для майбутньої дорожньої моделі китайської марки. Седан побудований із застосуванням досвіду і технологій, отриманих при розробці машини для гоночної серії TCR.

Lynk & Co 03 Cyan оснащений дволітровим турбомотором від серійного Lynk & Co 03. Доопрацюванням агрегату займалася та сама група інженерів, що брала участь у розробці двигунів для серій WTCC і V8 Supercars.

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"Турбочетвірка" замість 190 сил видає 528 і 504 Нм моменту і поєднується з шестиступеневою секвентальною коробкою передач (час перемикання – 60 мілісекунд).

До "сотні" передньопривідний Lynk & Co 03 Cyan розганяється за 4,4 секунди, до 200 – за 10 секунди. Максимальна швидкість седана становить 310 кілометрів на годину, а бічні перевантаження можуть досягати 1,5g. Прототип обладнаний регульованими амортизаторами Öhlins, диференціалом підвищеного тертя, двоконтурною гідравлічною гальмівною системою з шестипоршневими супортами на передній осі.

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