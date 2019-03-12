Citroen представила ідеальне авто для подорожей

Французький виробник Citroen на швейцарському автосалоні презентував нову модель Space Tourer, який орієнтований на подорожі.

Концепт розроблений на базі Martone Cycling, і вже випущений обмеженим тиражем.

І ще: Як Tesla потролила хитрих гостей презентації Model Y: відеофакт

Головна особливість Space – багатофункціональне інтер'єрне планування, здатне до трансформації. У салоні автомобіля все розраховано для комфортного переміщення на далекі відстані із зупинками на нічліг.

Для цього передбачена зона відпочинку з двома спальними місцями, окрема платформа для велосипеда, а також робоча зона, завдяки якій пасажири можуть брати участь у робочому процесі або насолодитися відеофільмом. Як бонус, фахівці розробили для Space Tourer індивідуальний велосипед, хоча любителі двоколісного транспорту вважають його доволі посереднім.

Читайте також: Презентовано VW Touareg з найпотужнішим дизелем в історії