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Citroen представила ідеальне авто для подорожей

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Головна особливість Space – багатофункціональне інтер'єрне планування - фото 1
Головна особливість Space – багатофункціональне інтер'єрне планування / CAR Magazine

Французький виробник Citroen на швейцарському автосалоні презентував нову модель Space Tourer, який орієнтований на подорожі.

Концепт розроблений на базі Martone Cycling, і вже випущений обмеженим тиражем.

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Головна особливість Space – багатофункціональне інтер'єрне планування, здатне до трансформації. У салоні автомобіля все розраховано для комфортного переміщення на далекі відстані із зупинками на нічліг.

Для цього передбачена зона відпочинку з двома спальними місцями, окрема платформа для велосипеда, а також робоча зона, завдяки якій пасажири можуть брати участь у робочому процесі або насолодитися відеофільмом. Як бонус, фахівці розробили для Space Tourer індивідуальний велосипед, хоча любителі двоколісного транспорту вважають його доволі посереднім.

Citroen представила ідеальне авто для подорожей - фото 313822

Citroen представила ідеальне авто для подорожей - фото 313823

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Джерело: carscoops
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