На відео показали політ "іонного" літака

Вчені з Массачусетського технологічного інституту провели перші льотні випробування моделі літака-іонолета, в якому використовується явище іонного вітру, що називається ефектом Біфельда – Брауна.

Під час випробувань літак за допомогою іонної тяги пролетів близько 60 метрів на висоті 47 сантиметрів від підлоги. Запуск літального апарату проводився за допомогою катапульти.

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Явище іонного вітру характеризується утворенням потоку іонізованого повітря між двома рознесеними один від одного електродами, на які подається висока напруга в десятки кіловольт.

Деякі дослідники вже пропонували перспективні конструкції літальних апаратів, які б використовували явище іонного вітру, однак ці проекти були закриті. Вважається, що двигуни, які використовують ефект Біфельда – Брауна, не можуть забезпечити більшу тягу.

В реальності були зроблені кілька експериментальних літальних апаратів, названих ліфтерами або іонолетами. Вони являють собою легкий корпус у вигляді багатокутника, зазвичай трикутника, на якому розташовані один електрод у вигляді мідного дроту і другий у вигляді стрічки фольги. Такі апарати можуть підніматися вертикально, але абсолютно некеровані.

Модель такого літака виконана за схемою високоплана. Під консолями крила дослідники встановили по чотири горизонтальні пари електродів, завдяки яким і виникає явище іонного вітру. За даними вчених, двигун такої конструкції забезпечує тягу у три ньютона (близько 306 грамів-сили). Споживана потужність силової установки становить 500 ват. Літак має розмах крила п'ять метрів і масу 2,45 кілограма.

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