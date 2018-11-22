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На початку зими McLaren покаже свій новий кабріолет

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Новий McLaren покажуть 8 грудня - фото 1
Новий McLaren покажуть 8 грудня / motor1

Перша декада грудня обрана маркою McLaren для прем'єри нового кабріолета. 8 грудня буде показаний, як і очікувалося, новий 720S Spider.

Британська марка у своїх соціальних мережах і в офіційному прес-релізі повідомила про прем'єру моделі 8 грудня. Судячи з фото, це буде модифікація купе 720S. В описі також ідеться про те, що на фанатів компанії очікує кабріолет.

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Створення відкритої модифікації McLaren 720S було, по-перше, справою логічною, по-друге, давно очікуваною. Ну а оскільки марка заявила, що новинка "підніме дах" під час прем'єри, то більш ніж очевидно очікувати дебюту абсолютно нового McLaren 720S Spider.

На жаль, узагалі жодних деталей про новинку немає. Складний дах незмінно призводить до збільшення маси спорткара, тому для кабріолета 720-сильний 4-літровий турбомотор V8 цілком можуть зробити потужнішим. Крім того, немає інформації й про те, чи отримає новинка м'який верх або це буде жорсткий складний дах.

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Джерело: motor1
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