На відео показали лайфхак, як витягти авто з бруду чи снігу за допомогою підручних засобів

Щоб витягнути автомобіль з багнюки або снігу, не обов'язково використовувати інший транспортний засіб або ж просити пасажирів підштовхнути. Це можна зробити самому за допомогою підручних засобів – палиці (дошки) і мотузки (стрічки).

Як видно на ролику, для самостійного звільнення автомобіля з пастки палицю потрібно прикріпити до ведучого колеса, після чого акуратно починати виїжджати. Конструкція буде служити упором і не дасть колесу пробуксовувати на місці, завдяки чому машина зможе рухатися повільно, але впевнено.

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Головна умова – необхідно підібрати палицю, яка не чіплялася б до колісної арки автомобіля. А у багажнику не буде зайвим завжди возити з собою мотузку.

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