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На відео показали кілометрову чергу до McDonald's, який знову відкрився у Франції

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На відео показали кілометрову чергу до McDonald's, який знову відкрився у Франції - фото 1

У муніципалітеті Муассі-Крамаєль у Франції утворилася кілометрова черга до ресторану швидкого харчування McDonald's, який відновив роботу. Машини з'їхалися до закладу о 21:30, людям довелося чекати по три години, щоб отримати замовлення.

Новина про відновлення роботи ресторану 20 квітня поширилося дуже швидко, і до 21:30 десятки машин вишикувалися в чергу на замовлення. Заклад типу McDrive продає їжу водіям, яким при цьому не потрібно виходити з автомобіля. Люди простояли в черзі по три години, щоб отримати їжу.

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Відзначається, що цей McDonald's був не єдиним закладом, який знову відкрився в цей понеділок. Раніше McDonald's відновив роботу близько тридцяти своїх закладів і доставки додому у Франції. При цьому ресторан у передмісті Парижа єдиний, який викликало такий ажіотаж.

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Джерело: bfmtv
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