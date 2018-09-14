На відео показали ймовірні наслідки урагану Флоренс

Американців готують до можливих наслідків моторошного урагану Флоренс. Це відео варто побачити!

У США створили демонстративні ролики у прогнозах погоди, щоб громадяни розуміли, що їх може чекати, якщо ураган Флоренс розженеться поблизу країни. Відзначається, що торнадо буде одним із найпотужніших за останні роки.

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"Моторошний прогноз погоди. Спершу це виглядає, як розумне використання зеленого екрана, а тоді як жах", – йдеться в описі до ролика, який поширюють у Twitter.

Scary as fuck weather report. First it's like, ah smart use of green screen, then it's like holy fucking shit. pic.twitter.com/J9SmZqTqVI — Nooruddean (@BeardedGenius) 13 вересня 2018 р.

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