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На відео показали ймовірні наслідки урагану Флоренс

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Наслідки шторму Флоренс - фото 1
Наслідки шторму Флоренс / Metro US

Американців готують до можливих наслідків моторошного урагану Флоренс. Це відео варто побачити!

У США створили демонстративні ролики у прогнозах погоди, щоб громадяни розуміли, що їх може чекати, якщо ураган Флоренс розженеться поблизу країни. Відзначається, що торнадо буде одним із найпотужніших за останні роки.

І ще: У NASA показали шторм біля США: відео з космосу

"Моторошний прогноз погоди. Спершу це виглядає, як розумне використання зеленого екрана, а тоді як жах", йдеться в описі до ролика, який поширюють у Twitter.

Читайте також: Рятувальники попередили про погіршення погоди

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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