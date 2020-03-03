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На відео показали холодний вогонь: можна взяти руками

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Холодний вогонь - фото 1
Холодний вогонь

Холодний вогонь, який не обпалює тіло людини, показали на відео. Його навіть можна взяти в руки.

Демонстрацію цього цікавого винаходу опублікували в телеграм-каналі Відеовитівки від MZ. На кадрах відеоролика видно, як цей холодний вогонь можна навіть взяти в руку без шкоди для здоров'я.

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Холодним вогнем можуть горіти багато ефірів органічних і неорганічних кислот. Найвідоміший – це етиловий ефір борної кислоти, який горить об'ємним вогнем зеленуватого відтінку. У малих концентраціях такий вогонь не обпалює, за що і отримав свою назву.

До того ж холодним полум'я залишається лише до тих пір, поки згоряє утворений реагентами ефір. Коли він закінчиться, то запалиться етиловий спирт, і його температура горіння вже доволі висока і може обпалити.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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