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Ці фактори впливають на колір очей у людини

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Очі - фото 1
Очі / brainum

Фахівці назвали фактори, здатні змінити колір очей людини. Відкриває список настрій, оскільки райдужна оболонка може відреагувати на регулювання обміну речовин в організмі.

На другій сходинці генетика, оскільки природні процеси призводять до зміни кольору очей з плином віку. Наприклад, у дітей синій колір очей може поступово змінитися на карій. Найчастіше таке відбувається з причини недостатнього вмісту меланіну, який у великих об'ємах включений до складу райдужної оболонки.

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Іноді колір очей змінюється через вплив токсинів. Є гіпотеза про залежність відтінку райдужної оболонки від вживаних людиною продуктів, однак вона поки не отримала наукового підтвердження. Відзначається, що токсини в продовольстві можуть вплинути на колір очей.

Багато жінок використовують макіяж для зміни сприйманого кольору очей. Суть в тому, що хоча сама по собі райдужка залишається тією ж, через контрастне підведення вік мозок людини може сприймати відтінки дещо інакше. Особливо гостро це помітно для сірих очей.

Ці фактори впливають на колір очей у людини - фото 389185

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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