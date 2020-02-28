Ці фактори впливають на колір очей у людини

Фахівці назвали фактори, здатні змінити колір очей людини. Відкриває список настрій, оскільки райдужна оболонка може відреагувати на регулювання обміну речовин в організмі.

На другій сходинці генетика, оскільки природні процеси призводять до зміни кольору очей з плином віку. Наприклад, у дітей синій колір очей може поступово змінитися на карій. Найчастіше таке відбувається з причини недостатнього вмісту меланіну, який у великих об'ємах включений до складу райдужної оболонки.

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Іноді колір очей змінюється через вплив токсинів. Є гіпотеза про залежність відтінку райдужної оболонки від вживаних людиною продуктів, однак вона поки не отримала наукового підтвердження. Відзначається, що токсини в продовольстві можуть вплинути на колір очей.

Багато жінок використовують макіяж для зміни сприйманого кольору очей. Суть в тому, що хоча сама по собі райдужка залишається тією ж, через контрастне підведення вік мозок людини може сприймати відтінки дещо інакше. Особливо гостро це помітно для сірих очей.

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