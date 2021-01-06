Британський ведучий показав, як змінився за 10 років: ефектне відео

Блогер та ведучий щодня з 14 років робив селфі та вирішив показати, як змінився за цей час. І його дорослішання за 10 років таки викликає захват!

Якщо ви ще досі не замислюватись над тим, як швидко біжить час, то 24-річний радіоведучий з Великобританії Найл Грей це наочно показав. Хлопець щодня робив селфі ще з далекого 2011, коли йому було всього 14.

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Згодом він вирішив, що настав час зробити відео та помістив останнє десятиліття у 2-хвилинний ролик. Звісно ж, у мережі не могли не оцінити те, як з хлопчика Найл став дорослим юнаком. Замість пухких щічок з'явились вилиці, а зачіска й зовсім викликала захват.

Відзначимо, що сьогодні Найл дуже популярний у TokTok, де у ньому понад 300 тисяч підписників. Також він працює радіоведучим та діджеєм на весіллях.

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