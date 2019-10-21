На узбережжі Азовського моря зняли незвичайне явище

Подивіться, як виглядає туманна веселка. Це дійсно дуже рідкісне явище!

У Запорізькій області, а саме в Приморську, місцева жителька показала на фото одне з рідкісних явищ природи.

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Віра Єнчева, гуляючи по місту, вперше у своєму житті побачила туманну веселку. У порівнянні зі звичайною, дощовою веселкою, туманна з'являється набагато рідше.

Туманна веселка – це атмосферне оптичне явище, яке нагадує всім нам відому кольорову веселку. На відміну від звичайної, ця веселка забарвлена ​​в дуже бліді кольори, і, як можна зрозуміти з її назви, з'являється вона під час туману, а не дощу.

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